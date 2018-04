Gute Stimmung beim 1. Regionauten-Stammtisch

26.04.2018, 23:17 Uhr

Regionauten aus dem Nordburgenland trafen sich in Großhöflein

GROSSHÖFLEIN. Die „Florianischenke Tinhof“ in Großhöflein war Schauplatz des ersten burgenländischen Regionauten-Stammtisches.Regionauten-Betreuerin Désirée Tinhof, Online-Verantwortlicher Florian Hanisch und Chefredakteur Christian Uchann begrüßten Regionauten aus den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt und Mattersburg.Bei einer zünftigen Heurigen-Jause, Wein und Traubensaft fand ein eifriger Erfahrungsaustausch statt. Am Ende waren sich alle einig: Es soll bald wieder ein geselliges Regionauten-Treffen geben.Der nächste Regionauten-Stammtisch findet noch vor den Sommerferien im Südburgenland statt.