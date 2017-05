Neue Einsatzuniformen für die Feuerwehr Leithaprodersdorf

15.05.2017, 09:00 Uhr

Letzte Woche war die Freude unter den Kameraden in Leithaprodersdorf groß. Die neuen Einsatzuniformen wurden angeliefert und gleich an die Kameraden ausgegeben.

„Unsere neuen Uniformen bestehen aus einer Schutzjacke, einer Schutzhose und einem Helm“, erklärt LM Yannic Sommer von der Ortsfeuerwehr. In einem Auswahlverfahren wurde das Modell für die neuen Unformen festgelegt erklärt Sommer: „Nachdem wir uns drei unterschiedliche Modelle angesehen hatten, kamen wir zu dem Schluss, dass das Modell der Firma Rosenbauer die richtige Wahl für uns ist.“

Die neue Uniform ist am aktuellsten Stand in Bezug auf Materialien und Funktionalität und bietet uns somit der Feuerwehr Leithaprodersdorf in den nächsten Jahren Schutz bei ihren Einsätzen.„Die Finanzierung der neuen Uniformen erfolgte durch unsere Gemeinde, mit Unterstützung von Dipl.-Ing. Franz Kopinits. Ein Herzliches Dankeschön an alle Gemeindevertreter, sowie an Herrn Kopinits.“ dankt LM Yannic Sommer den Unterstützern.