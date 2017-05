ÖVP St. Margarethen setzt bei Gemeinderatswahl auf die Jugend

08.05.2017, 16:25 Uhr

Jüngste ist 21 Jahre

JVP-Ortsobfrau Barbara Schneider, JVP-LGF Dominik Reiter, Cornelia Egresits und Gerold Taisser wurde dabei als neue Kandidaten für die Gemeinderatswahl präsentiert. Sie werden sich an den vorderen Listenplätzen der Wahl stellen. Mit 21 Jahren ist Dominik Reiter der jüngste Kandidat auf der Liste der ÖVP St. Margarethen.„Gleich 3 junge Kandidaten an den vorderen Listenplätzen für die Gemeinderatswahl sind ein starkes Zeichen“, freut sich JVP-Ortsobfrau Barbara Schneider.„Die Junge ÖVP übernimmt auf allen Ebenen Verantwortung und beweist so immer wieder aufs Neue, dass die Jugend politisch aktiv ist und bereit ist mitzugestalten“, meint JVP-Landesgeschäftsführer Dominik Reiter.

Scheuhammer wiedergewählt

Beim Gemeindeparteitag erhielt zudem Obmann Eduard Scheuhammer die volle Zustimmung der Mitglieder. Er wurde mit 100 Prozent der Stimmen in seiner Funktion als Gemeindeparteiobmann wiedergewählt.Auch bei der Abstimmung des ÖVP-Bürgermeisterkandidaten erhielt er einen klaren Auftrag und kann auf die volle Unterstützung seines Teams zählen.„Ich war von der Zustimmung beim Gemeindeparteitag überwältigt“, freut sich Scheuhammer. „Gemeinsam werden wir die Arbeit für ein lebens- und liebenswertes St. Margarethen mit aller Kraft fortsetzen.“