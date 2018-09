Schützen lädt zum Tennisheurigen

18.09.2018, 12:25 Uhr

Beginn der Veranstaltung ist um 10.30 Uhr, wo bei einem Kinderturnier der Nachwuchs sein Können zeigt. Nach dem Mittagessen, wo Schnitzel, Würstel, Pommes und vieles mehr von den Tennisspielern kredenzt werden, startet um 13 Uhr das Vereinsturnier. Die Teams zu je vier Spielern treten in zwei Leistungskategorien (Anfänger und Fortgeschrittene ab ITN 6) in zwei Doppel gegeneinander an. Tombola und Siegerehrung im Anschluss runden einen sportlichen Nachmittag am Tennisplatz Schützen, bei dem die Einnahmen für die Generalsanierung verwendet werden, ab.Interessierte Mannschaften haben die Möglichkeit, bei Christoph Salzer unter 06641236450 oder Wolfgang Leeb unter 06769406128 für das Turnier anzumelden.