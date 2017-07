Stadtfeuerwehr erhielt neues Lösch- und Bergefahrzeug

19.07.2017, 15:39 Uhr

Einweihung Ende Juni

Vor gut einem Monat fand schließlich die Weihe des neuen Fahrzeuges am Rathausplatz statt. Bürgermeister Gerold Stagl betonte dabei die Wichtigkeit, der Bevölkerung in Notfällen so rasch wie möglich helfen zu können. Kurios: Kaum war das Fahrzeug geweiht und in den Dienst gestellt, musste es auch schon zum ersten Einsatz ausrücken. Die Kosten für das neue Fahrzeug betrugen rund 380.000 Euro, finanziert von der Freistadt, dem Land sowie der Stadtfeuerwehr.