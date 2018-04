Butora holt 10er-Ball LM-Titel

22.04.2018, 10:08 Uhr

Eisenstadt : BillardClub Eisenstadt

Mit einem klaren 6:1 Finalsieg gegen seinen Vereinskollegen Alen Rasic holte sich Patrick Butora vom BSV Pegasus Eisenstadt den Landesmeistertitel in der Disziplin 10er-Ball. Die beiden 3. Plätze gingen an Johann Schernthaner vom BSV Pegasus Eisenstadt und Peter Eibisberger vom PBC Pinkafeld.

Die Landesmeisterschaft der allgemeinen Klasse in der Disziplin 10er-Ball wurde im BillardClub Eisenstadt ausgetragen. Die Veranstalter vom BSV Pegasus Eisenstadt durften dazu 24 Teilnehmer begrüßen. Mit gleich 16 Spielern stellten sie auch die meisten Teilnehmer. Der PBC Pinkafeld war mit vier Spielern vertreten, der BC Deutschkreutz schickte 2 und von den Poolplayers Pinkafeld und dem BSC ASKÖ Mattersburg waren jeweils 1 Spieler anwesend.

Für die Finalrunde konnten sich Patrick Butora, Johann Schernthaner, Alen Rasic, Thomas Marek und Pascal André vom BSV Pegasus Eisenstadt, Peter Eibisberger und Andreas Ritter vom PBC Pinkafeld und Markus Heinrich vom BC Deutschkreutz jeweils über die Siegerrunde qualifizieren. Über die Hoffnungsrunde kamen Klaus Profunser, Florian Grohmann, Stark Clarissa, Daniel Lehrner, Nico Milalkovits und Alfred Bitriol vom BSV Pegasus Eisenstadt, Pascal Kettenhummer von den Poolplayers Pinkafeld sowie Manuel Wratinschitsch vom PBC Pinkafeld hinzu.Mit einem 5:0 hatte Klaus Profunser im Achtelfinale keine Mühe mit Markus Heinrich. Patrick Butora setze sich gegen seinen Vereinskollegen Daniel Lehrner mit 5:1 durch. Gleiches Ergebnis gelang Alen Rasic gegen Pascal Kettenhummer und Andreas Ritter gegen Nico Milalkovits. Peter Eibisberger warf Clarissa Start mit 5:2 aus dem Turnier. Ebenfalls mit 5:2 konnten sich Thomas Marek gegen Florian Grohmann sowie Johann Schernthaner gegen Manuel Wratinschitsch behaupten. Ein knappes 5:4 reichte Alfred Bitriol gegen Pascal André zum Weiterkommen ins Viertelfinale.Dort war für ihn jedoch Endstation. Patrick Butora fegte ihn mit 5:0 vom Tisch. Auch Peter Eibisberger hatte mit seinem Gegner wenig Mühe. Er konnte sich gegen Klaus Profunser klar mit 5:1 durchsetzen. Jeweils mit einem 5:3 warfen Alen Rasic und Johann Schernthaner ihre Gegner aus dem Bewerb. Rasic konnte sich dabei gegen Andreas Ritter durchsetzen, Schernthaner gegen Thomas Marek.Schernthaner, der sich am Vortag den Titel bei den Senioren holen konnte, musste sich diesmal mit dem 3. Platz zufriedengeben. Im Semifinale unterlag er gegen Alen Rasic mit 3:6. Der zweite Finalteilnehmer wurde in der Begegnung zwischen Patrick Butora und Peter Eibisberger ermittelt. Hier hatte Butora das bessere Ende für sich. Er konnte sich knapp mit 6:5 durchsetzen.Nach dem knappen Ergebnis im Halbfinale wollte sich Butora im Finale nicht so viel Zeit lassen. Mit einem 6:1 gegen seinen Vereinskollegen Alen Rasic holte er sich den Landesmeistertitel in der Disziplin 10er-Ball.