Gewinnspiel: 3 Startplätze für die Olympische Distanz beim Neufelder Triathlon

Der Neufeld Triathlon feiert seinen 30. Geburtstag!

Olympische Distanz

Am 9. Juni 2017 startet dasam wunderschönenmit einem Seecrossing über 2 und 3km, danach folgt ein spannungsgeladener Samstag, 10. Juni, mit dem P3 Kids Triathlon in allen Klassen und am Abend dem Seat Mayer Sprint Triathlon!Dasfindet dann am Sonntag, 11. Juni, über die Sailfish Olympische Distanz statt! Über 1000 Athleten von über 19 Nationen pilgern jährlich zu diesem Kult Triathlon im wunderschönen Burgenland. Der Neufeld Triathlon lockt nicht nur die Heimische Elite sondern auch alle Hobbysportler an und zeigt sich so als der Triathlon für alle Einsteiger und Freunde des Triathlonsports. Neufeld ist alle Jahre der Austragungsort diverser Staats,- und Landesmeisterschaften!Auch heuer dürfen wir uns freuen dieüber die Olympische Distanz in Neufeld austragen zu dürfen! Der P3 Kids Triathlon wird seit 5 Jahren durchgeführt und freut sich über ein jährlich wachsendes Starterfeld!

Gewinnspiel

Alle Infos findet Ihr unter: www.neufeld-triathlon.at Die Bezirksblätter verlosenfür die Olympische Distanz am 11.6.! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!Startnummernausgabe und Nachnennungen (wenn Startplätze noch vorhanden sind)Bike Check InWettkampfbesprechung (Direkt beim Start P3 Bogen)Start HerrenStart DamenBike Check OutSiegerehrungNudelbuffet für alle StarterENDE DER VERANSTALTUNG