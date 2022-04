Am Samstag, 30. April, 15 Uhr findet das Kindermusical „Käpt`n Noah und die fast vergessenen Holzwürmer“ im Pfarrheim Hargelsberg statt.

HARGELSBERG. Dabei schlüpfen Gabi und Amadeus Eidner in die Rollen der Holzwürmer „Bohra & Bohris“, die von Noah vor Beginn seiner langen Fahrt beinahe vergessen worden wären. Beunruhigt beobachten die beiden Holzwürmer Noahs emsige Reisevorbereitungen

und müssen feststellen, dass schon fast alle anderen Tierarten, die sich im Konzert

mit lustigen Mitmach–Liedern den Kindern und ihren Freunden vorstellen, an Bord

der Arche sind. Noah und seine Söhne verwenden für den Bau des Schiffes nur kern-

gesundes Holz vom Feinsten und da haben Bohra & Bohris mit ihren Wohnorten wahr-

lich schlechte Chancen, mitgenommen zu werden. Aber schließlich wird alles gut.

Auch die beiden Holzwürmer erhalten ihre Bordtickets und dürfen dazugehören,

nachdem sie versprechen müssen, ihren Appetit nicht an der Bordwand der Arche

zu stillen.

Eintritt: freiwillige Spenden