Der Rauchfangkehrer als traditioneller Glücksbringer

Bis heute gelten Rauchfangkehrer als Glücksbringer. Für Karl Brunner ist sein Beruf Berufung.

ENNSDORF (eg). Egal, ob in Ennsdorf, Pyburg, Windpassing oder St. Valentin: Es gibt kaum jemanden, der ihn nicht kennt. Seit mittlerweile mehr als 67 Jahren übt Karl Brunner den Beruf des Rauchfangkehrers schon aus. Er hat in dieser Zeit als „schwarzer Mann“, wie er auch genannt wird, so einiges erlebt. „Ich könnte nicht nur eines, sondern mehrere Bücher mit Erinnerungen, Geschichten und Begebenheiten füllen“, sagt Brunner lachend. „Wenn man, so wie ich, schon seit so vielen Jahren in Häuser und zu den Familien kommt, da sieht und erlebt man halt so einiges, aber bei mir ist jedes Geheimnis gut aufgehoben“, verspricht der Rauchfangkehrer-Meister, der sein genaues Alter zwar verschweigt, aber zugibt, dass er bereits die Achtzig überschritten hat. Er hat 1952 seine Lehre begonnen und 1959 die Meisterprüfung abgelegt und ist heute noch immer, wenn auch nicht mehr so oft, als Rauchfangkehrer unterwegs. „Natürlich hat sich die Arbeit eines Rauchfangkehrers grundlegend geändert. Nur durch ständige und intensive Weiterbildung war und ist es mir möglich, den modernen Anforderungen, sei es von der Energieeffizienz, der Umweltverträglichkeit bis hin zum optimalen Brandschutz, nachzukommen“, sagt Brunner, der seinen Beruf mit Leib und Seele ausübt.

Brände verhindern

Warum ein Rauchfangkehrer als Glücksbringer gilt? Das stammt aus der Zeit, als die Feuerstelle noch der Lebensmittelpunkt von Familien und Gesellschaften war. Eine Feuerstelle bedeutete nicht nur Wärme in der kalten Jahreszeit, sondern auch Essen und warmes Wasser. Der Rauchfangkehrer konnte durch seine Arbeit viele Brände verhindern. Und das gilt bis heute. Denn nach wie vor sind Heizungen, offene Kamine oder Kachelöfen aber auch Gas-Thermen nur durch ordentliche Wartung sicher und ungefährlich. Besonders die vielen, oft auch tödlichen Unfälle der vergangenen Monate durch CO-Gas, unterstreichen die Wichtigkeit eines Rauchfangkehrers.