Hundetrainerin und Expertin Silke Katzensteiner von "Dogrelation" in Enns verrät, worauf es bei der Erziehung von Bello und Co. ankommt.



ENNS. "Wenn wir einen gut erzogenen Hund haben, wird er in der Gesellschaft akzeptiert und man hat wirklich eine Freude mit der Fellnase", sagt Hundetrainerin Silke Katzensteiner aus Enns. Die Gründerin von "Dogrelation" ist Expertin, wenn es um die Erziehung der vierbeinigen Begleiter geht: "Viele unterschätzen den Aufwand und die Zeit, die man investieren muss, um einen tollen Wegbegleiter zu bekommen. Das Wichtigste ist dabei, seinen Hund lesen zu lernen."

Richtig Feedback geben



Außerdem müssen Hundebesitzer erlernen, Feedback im richtigen Moment zu geben – so funktioniere die Erziehung am besten. "Die Menschen müssen ein gutes Gespür und das richtige Timing entwickeln, wann sie ihren Hund belohnen." Diese positiven Reize können Futter, Spiel oder Sozialkontakte sein. Außerdem sollten Hundebesitzer den Fellnasen vom Welpenalter an Grenzen setzen. "Wenn er von klein auf lernt, dass er nicht auf die Couch hüpfen oder aus der Hundebox stürmen darf, erspart man sich später mehr Arbeit", so Katzensteiner.

Fehler möglichst vermeiden



Früher fokussierte sich die Hundeerziehung eher auf Fehler. Heute sollen Hundehalter versuchen, Trainingssituationen zu schaffen, in denen der Hund möglichst keine Fehler machen kann. Die Expertin aus Enns nennt ein Beispiel: "Die Türklingel läutet, es steht Besuch vor der Tür. Viele Hunde werden oft hektisch, fangen an zu bellen oder stürmen gleich zur Tür. Hier ist es wichtig, dem Hund ein Alternativverhalten anzubieten. So kann er beispielsweise lernen, wenn es an der Tür klingelt, sich auf seine Decke zu legen." Wenn das Lernfeld richtig gestaltet ist, macht der Hund weniger Fehler.

Konflikte vermeiden



Generell werde die Hundedichte immer mehr, ein gutes Miteinander ist daher immer wichtiger. "Wir halten unsere Kundinnen und Kunden dazu an, sich an die Leinenpflicht zu halten und das ,Gacki' einzusammeln. Das Wichtigste ist, Konflikte zu vermeiden – bei Hund-Hund sowie Hund-Mensch Begegnungen", sagt Katzensteiner.

Hundeerziehung erfordert viel Zeit und Aufwand.

Welcher Hund passt für wen?



Eine erste wichtige Überlegung sei dabei, ob es für neue Hundebesitzer ein Welpe oder ein erwachsener Hund sein soll. "Welpen sind natürlich süß, aber auch eine enorme Aufgabe. Ein erwachsener Hund kann schon in sich gefestigter sein, aber dafür die eine oder andere erzieherische Herausforderungen mit sich bringen.

Außerdem muss auch die Rasse gut überlegt sein: Wofür ist der Hund gezüchtet, welche Eigenschaften bringt er mit, wo lebe ich? In der Stadt eignet sich kein Hund mit ausgeprägtem Wachinstinkt. Oder ein Jagdhund braucht zum Beispiel viele alternative Beschäftigungen, weil er sehr aktiv ist." Generell sind bei Dogrelation in Enns alle Hunderassen und -größen willkommen.

"Empfehle den HAT-Kurs"



Grundsätzlich brauche laut der Expertin aber nicht jedes Mensch-Hund-Team eine professionelle Ausbildung. "Wenn ich ein gutes Gespür habe und im Alltag gut mit meinem Hund in der Gesellschaft und privat zurecht komme, ist es nicht notwendig. Aber wenn ich merke, mich schränkt manches ein, sollte man sich früh Unterstützung holen." Aktuell ist nur der der Sachkundenachweis für angehende Hundehalter Pflicht. Katzensteiner bietet bei Dogrelation auch den "Hunde-Alltagstauglichkeits(HAT)-Kurs" an. "Diesen legen wir Hundebesitzern ans Herz. Es ist toll, gemeinsam mit dem Hund auf ein Ziel hinzuarbeiten und dieses dann auch zu erreichen."

Weitere Infos:



Für Menschen, die sich mehr mit dem Thema Hundeerziehung beschäftigen möchten, gibt Katzensteiner zwei Buchempfehlungen: Wilde Welpen von Ines Scheuer-Dinger und Calming Signals von Turid Rugaas.