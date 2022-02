Unfall 2. Februar bei Enns: Am Mittwochnachmittag kam es auf der Westautobahn zwischen Enns West und Enns Ost in Fahrtrichtung Wien zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.



ENNS. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Enns, das Rote Kreuz samt Notarzt, die Polizei sowie die Asfinag wurden am 2. Februar gegen 15.30 Uhr zur Unfallstelle alarmiert. Entgegen ersten Meldungen waren keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt. Ein Fahrzeug wurde nach einem Zusammenstoß in die Leitplanke geschleudert und schwer beschädigt. Das Rote Kreuz konnte den Insassen über die Beifahrerseite aus dem Fahrzeug befreien. Zwei Personen wurden vom Roten Kreuz und Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus transportiert. Im Bereich der Unfallstelle war nur ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben. Es bildete sich ein längerer Rückstau mit etwa vier Kilometern.