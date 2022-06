Die beiden oberösterreichischen Traditionsvereine Union TTI St. Florian und Union Niederneukirchen werden ab der Saison 2022/23 eine neue Spielgemeinschaft im Erwachsenenfußball bilden.

ST. FLORIAN, NIEDERNEUKIRCHEN. "Nach reiflichen Überlegungen, intensiven und sehr kooperativen Gesprächen zwischen den Vereinsvertretern kam man überein, die Kräfte ab der neuen Saison zu bündeln, um alle Spieler beider Vereine bestmöglich zu fördern, aber natürlich auch zu fordern", gibt St. Florians Obmann Jochen Schnabl in einer Aussendung bekannt.

Beide Vereine verfügen über eine gute Infrastruktur und stehen wirtschaftlich auf stabilen Beinen. Ein Grund für die Kooperation seien die angespannten Kadersituationen in beiden Vereinen. In der Landesliga wird man als SPG Union TTI St. Florian/Niederneukirchen und in der 1. Klasse Mitte als SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors antreten.

Sportliche Ziele der Teams

Landesliga-Trainer Willi Walhlmüller: "Mit einer neuformierten jungen und attraktiven Mannschaft, gespickt mit zwei bis drei Routiniers, wollen wir mutigen offensiven Fußball spielen. Das Team sollte sich kontinuierlich entwickeln, um schnellstmöglich den sportlichen Erfolg zu erreichen."

Willi Wahlmüller wird das neue Landesliga-Team trainineren.

Foto: Union TTI St. Florian

hochgeladen von Michael Losbichler

Beim 1.-Klasse-Team möchten die Zuständigen rasch ein Team mit den Niederneukirchner- und Florianfußballer bilden. Die sehr jungen Nachwuchsspieler sollen an den Erwachsenenfußball herangeführt werden. Mit diesem Team möchte die neugegründete Spielgemeinschaft einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen.