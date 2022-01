Die regelmäßige Gründer-Workshops im neuen Jahr der WKO Linz-Land sollen Gründungsideen zum Durchbruch verhelfen.



LINZ-LAND. Ein Unternehmen zu gründen ist eine Chance für Menschen, sich mit ihren Ideen zu verwirklichen. Damit der Weg in die Selbständigkeit gelingt, ist eine umfassende Gründungsvorbereitung notwendig. Zentraler Punkt ist die möglichst ausgefeilte Gründeridee.

Die WKO Linz-Land bietet daher für angehende Jungunternehmer kostenlose Gründer-Workshops. Hierbei erfahren diese alles Wesentliche zur Selbständigkeit wie zum Beispiel Gewerberecht, Rechtsformen, Steuern und Sozialversicherung. Darüber hinaus geben Spezialisten dabei Tipps zur professionellen Erstellung eines Unternehmenskonzeptes, zur richtigen Markteinschätzung, zur Mindestumsatz-Berechnung und zu Fragen der Finanzierung und Förderung.

Termine Linz-Land 2022:

Donnerstag, 13. Jänner, 14 bis 16.30 Uhr

Donnerstag, 3. Februar, 14 bis 16.30 Uhr

Donnerstag, 17. März, 14 bis 16.30 Uhr

Donnerstag, 7. April, 14 bis 16.30 Uhr

Donnerstag, 5. Mai, 14 bis 16.30 Uhr

Donnerstag, 9. Juni, 14 bis 16.30 Uhr

Donnerstag, 15. September, 14 bis 16.30 Uhr

Donnerstag, 6. Oktober, 14 bis 16.30 Uhr

Donnerstag, 17. November, 14 bis 16.30 Uhr

Donnerstag, 1. Dezember, 14 bis 16.30 Uhr

Anmeldung unter 05/90909 7056 oder per E-Mail an veranstaltung@wkooe.at ist unbedingt erforderlich. Weitere Infos gibt's unter gruenderservice.at



„Eine Unternehmensgründung ist eine komplexe Herausforderung, mit der eine Reihe von Fragen verbunden ist. Daher ist es für Gründer wichtig, Informationen für eine erfolgreiche Betriebsgründung schnell und einfach aus einer Hand zu erhalten. In den Gründer-Workshops erfahren angehende Jungunternehmer alles Wesentliche, um die Weichen in die Selbständigkeit richtig zu stellen“, so WKO-Bezirksstellenobmann Jürgen Kapeller.