13. Zitherfest in St. Valentin

ST. VALENTIN. Bereits zum 13. Mal findet am Samstag, 21. Oktober, das Valentiner Zitherfest im Gasthaus Stollenberger in Rems statt. So wie jedes Jahr wird dabei unter der Leitung von Olga Scheiber Zithermusik durch unterschiedlichste Ensembles traditionelle aber auch modern arrangierte Musik präsentiert. Die musikalischen Darbietungen werden mit Mundartgedichten umrahmt, vorgetragen von Elisabeth Kaineder. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Die freiwilligen Spenden kommen den Musikern zu Gute.