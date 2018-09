Einstudierte Eckballvariante rettet SC St. Valentin drei Punkte

09.09.2018, 20:36 Uhr

Beinahe verspielten die Blau-Gelben einen sicher geglaubten Heimsieg gegen Aufsteiger Union Rohr.

ST. VALENTIN. Der Beginn hätte für den Sportclub aus St. Valentin nicht besser laufen können. Bereits nach vier Minuten brachte Andreas Kurzmann nach einem schönen Lochpass sein Team in Führung. Die Gäste aus dem Kremstal fanden in der Anfangsviertelstunde hingegen überhaupt nicht in Spur. Viele kleine Unsicherheiten in der Defensive der Union Rohr konnten die St. Valentiner jedoch nicht nutzen. Leider, denn nach rund 20 Minuten drehte sich die Partie komplett.

Treffer gegen den Spielverlauf

Zwei Gegentore in drei Minuten



Kurzmann und Binder sichern Sieg

Zuerst konnte die heimische Defensive einen Schuss noch vor der Linie, wenige Augenblicke später eine gefährliche Hereingabe in letzter Sekunde blocken. Wie aus dem Nichts der zweite Treffer für die Hausherren nach einer halben Stunde. Wieder war es ein schöner Pass hinter die Defensive. Dieses Mal ließ Manuel Oberaigner Gäste-Keeper Oliver Windisch im Eins-gegen-Eins keine Chance. Fünf Minuten später behielt Windisch bei einem Schuss von Dominik Wimmer die Oberhand. Mit einem komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung ging es somit in die Kabinen.Und anscheinend fühlten sich die Blau-Gelben bereits als sicherer Sieger, denn nach Seitenwechsel war die Mannschaft nicht mehr wieder zu erkennen. Union Rohr wollte hingegen unbedingt die Wende schaffen und fand Chancen im Minutentakt vor. In der 55. Minute streifte ein Schuss von Patrick Windisch noch knapp am Kasten der St. Valentiner vorbei. Zehn Minuten später gelang den Gästen aber dann doch der hochverdiente Anschlusstreffer. Dejan Bobar umkurvte Binder und schob die Kugel aus spitzem Winkel in die Maschen. Nur drei Minuten später fasste sich Andreas Kornhuber ein Herz und knallte einen Abpraller aus rund 20 Metern unhaltbar unter die Latte. Der sichergeglaubte Sieg des SC war somit endgültig dahin. Am Spielverlauf änderte sich trotzdem nichts. Die Heimischen waren fast ausschließlich mit Defensivarbeit beschäftigt.15 Minuten vor dem Ende konnten sich die Blau-Gelben dann doch einmal befreien. Andreas Kurzmann ließ nach einem langen Pass einen Verteidiger aussteigen und feuerte auf das Gehäuse. Mit einer unglaublichen Parade konnte Oliver Windisch die erneute Führung der Gastgeber verhindern. In der 86. Minute war dann aber auch er geschlagen. Einen flach hereingespielten Eckball ließ ein St. Valentiner noch passieren, sodass die Kugel direkt vor den Füßen von Andreas Kurzmann landete. Der Stürmer fackelte nicht lange und knallte das Leder zum 3:2 ins Tor. Vorbei war die Partie aber noch nicht. In der Schlussminute stürmte die Union Rohr auf das Gehäuse von Christoph Binder zu. Der Goalie blieb im Eins-gegen-Eins ganz cool, parierte den Schuss und hielt seiner Mannschaft damit den Sieg fest. Am Ende, trotz einer guten ersten Halbzeit, ein glücklicher Sieg für den SC St. Valentin.