Im Laufschritt durch Enns

Am Montag, 1. Mai findet der 13. Ennser „Sparkassen“ Stadtlauf mit Start und Ziel am Ennser Hauptplatz statt. Ob beim 8 Kilometer langen Hauptlauf durch die historische Ennser Altstadt, den Kinder- und Jugendläufen oder dem Friendship-Teamlauf: Spaß an der Bewegung steht auch heuer wieder im Vordergrund.

Gestartet wird um 16:15 mit den Nachwuchsläufen. Für die jungen Sportler stehen altersgerechte Distanzen zwischen 500 Metern und 4 Kilometern am Programm. Der Startschuss zum Hauptlauf, bei dem vier Runden zu jeweils zwei Kilometer zu absolvieren sind, fällt um 17:15. Im Rahmen des Hauptlaufes werden auch die Ennser Stadtmeister mit Wohnsitz oder Vereinszugehörigkeit in Enns ermittelt.

Ennser Firmen, Vereine und Schulen sind herzlich eingeladen, sich beim Friendship-Teamlauf anzumelden. Die Läufer einer Mannschaft legen dabei jeweils drei Runden zu 750 Metern zurück, die Zeiten werden anschließend addiert. Spaß und Spannung sind garantiert!Bei der anschließenden Siegerehrung mit Verlosung winkt ein toller Hauptpreis: Unter allen anwesenden Teilnehmern des Stadtlaufes werden 2 x eine Übernachtung im Pixelzimmer des Ennser Stadtturms verlost.Anmelden kann man sich online bis 26. April sowie am Wettkampftag im Rennbüro (Sparkasse OÖ Enns, Hauptplatz) ab 13 Uhr bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start.