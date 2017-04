Jahreshauptversammlung des ETV Enns 1874

28.04.2017, 09:43 Uhr

In den Grußworten der Stadtgemeinde Enns gratulierte Bürgermeister Franz Stefan Karlinger dem wiedergewählten Vorstand und bedankte sich für das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter. Besonders hervorgehoben wurden wieder die umfangreiche Jugendarbeit und die Betreuung der Anlage, die zu den schönsten des Landes zählt.Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde dem langjährigen Präsidenten, Franz Paul, in Würdigung seiner besonderen Verdienste für den ETV Enns 1874 und den Tennissport in Oberösterreich vom Präsidenten des oö. Tennisverbandes, Hans Sommer, das Ehrenzeichen in Gold verliehen.