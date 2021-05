Mit Anfang Juni können die Thermen-Besucherinnen und -Besucher wieder in die Sauna gehen.

WIEN/FAVORITEN. Nach über einem halben Jahr Sperre hat die Therme Wien am 19. Mai ihre Tore wieder geöffnet. Ein eigenes Sicherheitskonzept und die Onlinebuchung stellten sicher, dass die Ansteckungsgefahr minimiert ist. Einziger Wermuthstropfen: Die Sauna-Landschaft blieb geschlossen.

Doch mit 1. Juni gehört auch das der Vergangenheit an. Gemeinsam mit dem Facharzt für Hygiene an der Medizinischen Universität Wien Hans-Peter Hutter wurde vom Thermen-Team ein erweitertes Sicherheitskonzept entwickelt: das „Modell Therme Wien“. Dieses ermöglicht ab

1. Juni auch den sicheren Saunabesuch.

Aufguss muss warten



Die gemischten finnischen Saunen und die Dampfbäder gehen so mit einer begrenzten Personenanzahl und Sicherheitsabstand in Betrieb. Zusätzlich gibt es zwischen den einzelnen Besucherinnen und Besuchern auch eine Trennwand. Auf Aufgussrituale und Handtuch-Wedeln muss jedoch weiterhin verzichtet werden. Das aktuelle Saunaprogramm finden Sie hier.

„Mit den von der Therme Wien gesetzten Schutzmaßnahmen können die Thermen- und Saunagäste sicher sein, dass sie beim Besuch in der Therme Wien keinem höheren Risiko ausgesetzt sind als bei sonstigem Kontakt mit Menschen im öffentlichen Raum“, so Hutter.

Die Sicherheitsmaßnahmen



Wiederinbetriebnahme der finnischen Saunakammern sowie der Dampfbäder im gemischten Saunabereich

Trennwände in den Kabinen für mehr Sicherheit

Markierte Sitzflächen für den notwendigen Sicherheitsabstand

Maximalkapazitäten im gesamten Saunabereich (inkl. Becken)

Erhöhte Reinigungs- und Flächendesinfektions-Intervalle

Geöffnet ist: jeweils Montag bis Sonntag von 9 bis 21 Uhr (Badeschluss: 20.40 Uhr). Vor dem Vergnügen empfiehlt sich ein Corona-Test. Am einfachsten in der Parkgarage der Therme in der Kurbadstraße 14 gleich bei der Endstation der U1.