worüber ich vor längerem berichtet habe, wird offensichtlich renoviert. Wegen seines katastrophalen Zustandes nannte ich das wahrscheinlich charmante kleine Haus so. Eigentlich heißt es "Haus zur Heiligen Dreifaltigkeit", es wurde 1781 für ein Ehepaar Baumgartner errichtet und ist also ein Baudenkmal der josephinischen Zeit. Es steht in der damaligen Vorstadt, in der heutigen Liechtensteinstraße im 9.Bezirk. Es hat die Hausnummer 28.

Bei der Renovierung wird das Haus hoffentlich nicht kaputt geschmückt, verkitscht oder unpassend modernisiert.