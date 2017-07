GOSPEL DAY VIENNAmit Claes Wegener (DK)GOSPELWORKSHOP: Samstag, 30. September 2017Expedithalle, Absberggasse 27, 1100 WienDer Tagespass kostet 45 € und beinhaltet die Workshopgebühr, das Notenmaterial und das Konzertticket (im Wert von 20 €).Detaillierte Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung findet man unter www.gospelproject.at/gospeldayviennaGospelmusik ist wohl das beste Doping für die Seele, und das ganz ohne unerwünschte Nebenwirkungen! Dass dies kein Geheimnis mehr ist, beweist, dass sich auch hierzulande schon viele Sängerinnen und Sänger mit Haut und Haar dem Gospel verschrieben haben.Der GOSPEL DAY VIENNA ist eine Plattform der Begegnung, wo sich Gospelchöre, Gospelfans und all jene, die es noch werden möchten kennenlernen, austauschen und einander ermutigen. Miteinander richtig gute Musik zu machen und Spaß am gemeinsamen Lernen stehen im Mittelpunkt.Unter der Leitung von Claes Wegener (www.claeswegener.dk), einem hochkarätigen Gospelsänger und Chorleiter der europäischen Gospelszene, studieren die Teilnehmer während des Workshoptages einige Gospelsongs ein.Den Abschluss dieses Tages bildet das Abendkonzert, die GOSPEL NIGHT VIENNA. Präsentiert werden bei diesem Konzert die Songs, die tagsüber von den Workshop Teilnehmern einstudiert werden. Darüber hinaus wird Claes Wegener als Solokünstler auftreten, und einzelne Chöre werden sich an diesem Abend präsentieren. Somit verspricht auch der Abend ein richtiges Gospel High Light Ereignis zu werden.

Abschlusskonzert: GOSPEL NIGHT VIENNASamstag, 30. September 2017, 19.30 hExpedithalle, Absberggasse 27, 1100 WienTicketpreis: 20 €Ticketverkauf: www.oeticket.comKontaktinfos:www.gospelproject.at/gospeldayviennaMiriam Fuchsberger: gospeldayvienna@gospelproject.atVeranstalter: GOSPEL project, www.gospelproject.at