Präsentation und Lesung im Zeitgeist deckt Geheimnisse über Wien auf

„Schatten über Wien. Was wir täglich sehen, aber nicht bemerken.“

Diesen Arbeitstitel wählt Radio Wien-Redakteur und Autor Dr. Reinhardt Badegruber für sein neues Buch über verstecktes Wissen und „Kellerleichen“ in Österreichs Hauptstadt. Zum Beispiel: Welcher „Tante Jolesch“-Fan ahnt schon, dass gefeierte Kaffeehäuser auch Kokain-Höhlen und Anbahnungsetablissements waren? In der Reihe „Medien im Zeitgeist“ laden das Hotel Zeitgeist Vienna und der Österreichische Journalisten Club am Mittwoch, 17. Jänner, um 18.30 Uhr zur Lesung mit dem Autor ein.Anmeldung:organisation@oejc.atInfo: