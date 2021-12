Die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" ist für dieses Jahr erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen worden.

FELDKIRCHEN. 1.543 Mädchen und Jungen im Alter von 2 bis 14 Jahren werden in diesem Jahr ein Weihnachtsgeschenk aus Feldkirchen und Umgebung erhalten.

Absolutes Rekordergebnis

Sie wurden im Rahmen der Geschenkeaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse gesammelt. In der Weihnachtszeit werden sie nun an bedürftige Kinder von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen in Osteuropa verteilt. 2021 war damit ein Rekordjahr.

Kein Weg zu weit

Abgewickelt wurde die Aktion in Feldkirchen von Dagmar Preiml (Sammelstelle in Feistritz) gemeinsam mit Marica Bilandzija (Sammelstelle in der Bahnhofstraße) und vielen langjährigen Unterstützern. Dagmar Preiml zeigte sich trotz der schwierigen Rahmenbedingungen durch die Coronakrise zufrieden von dem Ergebnis: „‚Jetzt erst recht‘ haben sich viele Menschen gedacht und wirklich tolle Geschenkspakete zusammengestellt“. Dabei war kein Weg zu weit: Von St. Veit, Villach, Klagenfurt, Finkenstein, Friesach, Maria Saal, Sirnitz, Gnesau, Ossiach, Bodensdorf u.v.m. wurden die Geschenkspakete gebracht.

Große Herzlichkeit

Marica Bilandzija war heuer das zweite Mal Sammelpunkt für Weihnachten im Schuhkarton in Feldkirchen. Besonders ergriffen war sie von der Herzlichkeit der Menschen und den mit viel Liebe gepackten Paketen. Viele Kindergärten rund um Feldkirchen haben Päckchen zusammengestellt und somit die Aktion tatkräftig unterstützt. Das erste Mal waren auch die Kinder vom Kindergarten Wachsenberg mit dabei. Auch aufgrund der vielen Sachspenden – angefangen bei Schuhkartons, Geschenkspapier, über Kleidung, Hygieneartikel, Stofftiere, Spiel-, Bastel-, Zeichen- & Malutensilien sowie selbst gestrickten Mützen, Socken und Schals, bis hin zu Süßigkeiten war es zusätzlich möglich, dass Dagmar Preiml & Helferinnen rund 100 weitere Pakete selbst packen konnten. Viele Vereine, Geschäfte und Privatpersonen in und rund um Feldkirchen haben hier zusammengearbeitet und dies möglich gemacht.

Botschaft der Nächstenliebe

Mit den großzügigen Geldspenden konnten darüber hinaus auch die Zusatzkosten gedeckt werden. „Für die Schulung und Betreuung der Ehrenamtlichen im In- und Ausland, die Transporte und andere wichtige Aspekte entstehen pro Schuhkarton Kosten von rund zehn Euro“, rechnet Preiml vor, „Hier geht es noch um so viel mehr als den Transport von A nach B.“ So würden die Kinder zu Weihnachtsfeiern eingeladen, in denen sie erfahren, dass sie von Gott und Menschen geliebt und wertgeschätzt sind