Die Suche nach nachhaltigen Dingen für den Alltag und Geschenken führt viele Besucher in den Nostalgischen Flohmarkt in Feldkirchen.

FELDKIRCHEN. Anfänglich wollte Johanna Sturm, die Betreiberin des Nostalgischen Flohmarkts "Akt" in Feldkirchen, nur Dinge vor der Mülltonne bewahren. Jetzt stehen neben dem Nachhaltigkeits-Gedanken auch der Respekt und die Wertschätzung gegenüber den einzelnen Objekten, Gebrauchsgegenständen, Textilien & Co. und im Vordergrund. "Wir sind sehr froh, dass viele wertschätzende Menschen dem Nostalgischen Flohmarkt auch in den letzten beiden Jahren trotz wiederkehrender Lockdowns die Treue gehalten und Interesse an den nachhaltigen Angeboten gezeigt haben", sagt Sturm.

Bleibende Geschenke

"Für mich haben sie auch bleibende Geschenke mitgebracht: Freundlichkeit, ein Lächeln, liebevolle Worte, Staunen. Das alles kostet nichts, ist aber in Zeiten wie diesen noch kostbarer." Mit reduzierten Preisen auf alle Möbel, Gemälde und Leuchten will sich Sturm nun ihrerseits bei den Kunden im Dezember und Jänner auf ihre Weise bedanken. Bei der Weihnachtspost geht die Betreiberin des Nostalgischen Flohmarkts heuer einen anderen Weg. "Briefe ans Christkind kennen wir alle", erklärt sie mit einem Lächeln im Gesicht. "Bei mir gibt es heuer einen Brief vom Christkind an die Menschen."

Der Brief vom Christkind



"Wieder beobachte ich die Menschen, wie sie sich auf die Weihnachtszeit vorbereiten. Während dieser Zeit erhalte ich ganz viele Christkind-Briefe mit Wünschen, die so unterschiedlich sind wie ihre Absender. Ehrlich gesagt kann ich leider nicht alle Wünsche erfüllen. Vor allem, weil so manche Erfüllung nicht in meinen Aufgabenbereich fällt. Mich als Zuschauer von ,oben‘ berührt das Verhalten der Menschen, ihr Handeln und wie sie die aktuell herausfordernde Zeit auf ihrem Planeten Erde zu bewältigen versuchen. Vielen Erdenkindern ist wohl in Vergessenheit geraten, dass sie mit unbezahlbaren Geschenken ausgestattet sind – der Einzigartigkeit und dem freien Willen. Kein Mensch gleicht dem anderen. Es ist wichtig dem Körper Achtsamkeit entgegenzubringen, denn es gibt keinen Reservekörper für die Reise auf der Erde. Jeder Geist, jeder Gedanke ist einzigartig und darum sollte jeder so handeln, wie er behandelt werden möchte und die Rollen jederzeit austauschbar wären. Begegnungen sollten mit Respekt und Toleranz verbunden sein. Jeder trägt die Verantwortung für sein Handeln ebenso wie jeder die Welt durch seine Augen sieht. Darum richtet den Blick auf alle Geschenke, die ihr täglich bekommt. Richtet den Blick auf die Natur, die Gesundheit und nicht auf die Krankheit. Ihr Menschen seid fühlende Wesen. Empfindungen wie Freude, Liebe, aber auch Schmerz, Qual und Enttäuschung gehören dazu. Übt euch jeden Tag in Dankbarkeit für das Leben, die Gesundheit, das wunderschöne Land, in dem ihr geboren wurdet, Mutter Erde mit ihren Schätzen. Übt euch in dem Bewusstsein, dass alles, was euch auf dem Planeten zur Verfügung steht, nur geborgt ist. Es gehört euch nicht, um es zu besitzen. Ihr seid Gäste und wenn der Urlaub auf der Erde zu Ende ist, werdet ihr abgeholt, so wie ihr hergebracht worden seid. Ach ja, eine Frage ist noch offen: Ihr wollt wissen, woher die Menschen kommen und wohin sie gebracht werden. Das, geliebte Menschenkinder, bleibt für euch ein ewiges Geheimnis. Aber jede Menschenseele, die mit einem Körper versehen wird, hat das Recht auf ein Leben mit allem, was dazugehört. Für jeden Menschen ist auf der Welt ein Platz vorgesehen, damit er seine Aufgaben erfüllen kann. Mit weihnachtlichen Grüßen, das Christkind"