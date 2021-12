Mit dem Nachtskilauf und der Autogrammstunde von Martin Hinteregger ist in den Ferien einiges los auf der Hochrindl.

FELDKIRCHEN. Ein Erlebnis für die ganze Familie: In den Weihnachtsferien wird auf der Hochrindl zum Nachtskilauf geladen. Jeden Mittwoch in den Ferien ist es ab 29. Dezember von 18 bis 20 Uhr am Zirbenhang beim Zirbenlift möglich, bei bester Fluchlichtanlage das herrliche und einzigartige Ambiente des Nachtskilaufs zu genießen. Neu ist übrigens der Onlineshop shop.hochrindl.at.: Ab sofort ist es möglich die Tickets von zu Hause aus zu kaufen. Wer schon im Besitz einer Key-Card ist, kann sie online immer wieder aufladen und auch gleich den 2G Nachweis online freischalten lassen.



Autogrammstunde



An alle Fußballfans, aufgepasst: Am Stefanitag, den 26. Dezember findet von 11 bis 12 Uhr beim Zirbenlift auf der Hochrindl eine exklusive Autogrammstunde mit dem Eintracht Frankfurt-Star Martin Hinteregger statt.

