Auch ohne Live-Musik konnte in Feldkirchen bei der Einkaufsnacht geshoppt und flaniert werden.

FELDKIRCHEN. Natürlich unter Einhaltung der aktuellen Covid-Maßnahmen luden kürzlich die Aktionsgemeinschaft Feldkirchen sowie die zahlreichen Geschäftsbetreiber in Feldkirchen zur beliebten Einkaufsnacht ein. Wie schon im Vorjahr fand auch heuer nur eine reduzierte Ausgabe bzw. eine "Light-Version" statt. Zwar waren die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet und man konnte mit genügend Abstand in Ruhe durch die Gassen bummeln. Aber auf das sonst so beliebte Rahmenprogramm mit Straßenmusikern, Gauklern und Co. verzichtete man heuer sicherheitshalber. Für die Kinder sorgte der Bummelzug, eine Hüpfburg am Hauptplatz und ein Kinder-Karusell in der St. Oktober Straße dennoch für Vergnügen. Auch die vielen Gastro-Betriebe hatten geöffnet und luden zur Stärkung ein.