Ein Abenteuer- und Naturerlebnis der Sonderklasse ist der Kletterwald und Familywald in Ossiach.

OSSIACH. Einzigartig in ganz Europa ist der neue „Familywald“ von Thomas Stranner mit Erlebnisweg, Hängebrücken, Baumplattformen, Spielstationen, Fly-Line und seit heuer neu, den "Tree-Nets".

Echter Kindheitstraum

Thomas Stranner hat sich seinen Traum vom eigenen Wald-Abenteuerpark mit dem Kletterwald in Ossiach bereits 2017 verwirklicht. Schon bald wurde der Abenteuerpark mitten im Buchenurwald am Hang der Ossiacher Tauern direkt über der Feuerwehr in Ossiach gelegen, um den so genannten „Familywald“ erweitert. Für jedermann geeignet ist der sanfte Flug durch den Wald mit der Waldachterbahn „Fly-Line“.

Natur pur in luftigen Höhen

Im Familiywald befindet sich auf über 30.000 Quadratmetern Gesamtfläche ein 500 m langer Erlebnisweg mit Hängebrücken, spektakulären Baumplattformen und verschiedenen Spielstationen direkt im Buchenurwald. Heuer neu sind die "Tree-Nets", die ein unvergleichbares Rutsch- und Entdeckerabenteuer direkt in den Baumkronen auf einer Fläche von ca. 1.000 m² mit 4 verschiedenen Rutschen bieten.

Robin Hood lässt grüßen

Ob zu ebener Erde oder in luftiger Höhe, entlang alt-ehrwürdiger Baumriesen, der Weg ist hier ganz sicher das Ziel, denn hier gilt es Natur pur zu erleben und zu genießen, auszuspannen, oder auch seine eigenen Grenzen etwas auszuloten! Wer wagt den bestens gesicherten Weg in mitunter durchaus beachtlichen Höhen?

Waldachterbahn „Fly-Line“

Die erste Waldachterbahn „Fly-Line” Österreichs ist ein oft besuchtes Familienausflugsziel. Diese Attraktion bietet eine atemberaubende Fahrt inmitten der herrlichen Naturkulisse. Die Teilnehmer gleiten nahezu lautlos über eine Schlucht und zwischen den Bäumen hindurch. Naturgenuss und Spaß für Jung und Alt!

Sicherheit an erster Stelle

„Der Sicherheitsaspekt hat in unserem Park höchste Priorität. Deshalb verwenden wir auch als Selbstsicherungssystem spezielle Profi-Systeme wie das Edelrid-Smart-Belay System und ein Vollgurtsystem anstatt herkömmlicher Hüftgurte“, informiert der Waldparcours-Pionier Stranner und fährt fort, „vor Benützung der Anlagen werden die Besucher von unseren Mitarbeitern genau informiert und bekommen alles erklärt." Infos: www.familywald.at, www.kletterwald-ossiachersee.at.