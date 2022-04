Im Lichtblick findet am 21. April der Workshop "Neue Energie tanken - Emotionen erkennen, verstehen und nutzen" statt.

FELDKIRCHEN. Gedanken und Gefühle können Lebensfreude und Zuversicht in uns fördern – oder blockieren. Wir müssen uns nur trauen, hin zu fühlen. Beruhigend: Keine Gefühle bleiben für immer, wenn sie fertig gefühlt werden. Und letztendlich sind es doch die Gefühle, die unser Leben bunt machen!

Emotionen als Ressourcen

Zum Workshop "Neue Energie tanken – Emotionen erkennen, verstehen und nutzen" mit Diplom-Soziologin Anja Wagner (Schwerpunkt Sozialpsychologie, Redakteurin, Yogalehrerin 200 RYT) in den Lichtblick am Donnerstag, dem 21. April, von 18 bis 20.30 Uhr wird geladen. In dem Workshop geht es darum, unsere Emotionen als Ressourcen zu nutzen und sie gekonnt zu regulieren. Das kann erst gelingen, wenn wir sie in ihrer Funktion wahrnehmen und die neurobiologischen Zusammenhänge zwischen Körper, Geist (Gedanken) und Seele (Gefühle) verstehen. Wie arbeitet unser Gehirn? Wie beeinflusst unser Atem das Gefühlserleben? Und welche Methoden helfen, um in stürmischen Zeiten ganz bei sich selbst zu bleiben? Anmeldung erforderlich unter Tel.: 04276/ 29 8 29 oder office@lichtblick-fe.at. Die Teilnahme ist kostenlos.