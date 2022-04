Alles für die Osterjause findet sich beim Osternbauernmarkt in Himmelberg.

HIMMELBERG. Am Gründonnerstag, dem 14. April findet der 25. Himmelberger Osterbaumermarkt ab 14 Uhr am Marktplatz in Himmelberg statt. Geboten werden traditionelle Kärntner Produkte, die vor allem zu Ostern bei keiner Jause fehlen dürfen: Angefangen bei Selchwaren wie Schinken, Würste & Co, über Reindling und Osterbrot bis hin zu Torten und Mohnbutter. Außerdem werden auch österliche Dekorationsartikel angeboten. Immer im Angebot stehen Speck, Salami, Käse, geräucherte Forellen, Bauernbrot, Weckerl, Marmelade & Eingelegtes, Kräuterprodukte & Tees, Apfelsaft, Most, Edelbrände, Mehlspeisen und vieles mehr.