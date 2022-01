Über 30 Jahre lang war Ursula Huber Volksschullehrerin in Himmelberg, in einem Gespräch mit dem FELDKIRCHNER schildert sie ihre Sicht auf ihren Traumberuf.

FELDKIRCHEN, HIMMELBERG. Schon von klein auf wuchs Ursula Huber in ihre Rolle als Lehrerin hinein: „Als älteste von vier Schwestern musste ich häufig auf meine Geschwister aufpassen. Auch mein Vater, der selber 20 Jahre lang Lehrer an der VS Himmelberg war, nahm mich schon als kleines Mädchen gelegentlich mit in die Schule. So entstand die Liebe zu Kindern und sehr früh der Wunsch, selbst Lehrerin zu werden.“

Schwieriger Start

Nach der Volksschule in Himmelberg besuchte sie das Perau Gymnasium in Villach und studierte an der Pädagogischen Hochschule in Klagenfurt: „Ich machte die Ausbildung zur Volksschullehrerin mit Schwerpunkt Werkerziehung und Vorschulerziehung. Das war zu meiner Zeit etwas Neues, da die Vorschulklassen erst in den folgenden Jahren eingeführt wurden.“ Nach der Lehramtsprüfung 1980 waren ihre ersten Stationen an der VS in Villach/ Stadt, Glanhofen, der Sonderschule in Feldkirchen und an der VS Gnesau. Von 1985 an war sie dann fast durchgehend in Himmelberg als Lehrerin im Einsatz. Stillstand gab es bei ihr jedoch nicht, denn zusätzlich besuchte sie viele Seminare, machte die Lehramtsprüfung in Italienisch für VS und HS, besuchte einen Lehrgang für soziale Handlungskompetenzen und ging mit 47 noch an die Uni. „Ich würde jederzeit wieder diesen Beruf ergreifen, das hat sich bis heute nicht geändert.“

Neuer Unterrichtsstil

Was sich jedoch geändert hat, ist das Unterrichten. „In meinen Anfangszeiten wurde hauptsächlich frontal unterrichtet, die Kinder mussten viel mehr stillsitzen. Mit der Zeit kam das „Offene Lernen“, da war die VS Himmelberg vorne mit dabei. Mit meinen Kolleginnen erarbeiteten wir damals viel eigenes Unterrichtsmaterial.“ Die Gemeinde Himmelberg, als Schulerhalter hatte stets ein offenes Ohr und unterstützte die Projekte der Volksschule großzügig. Das Lehrerteam arbeitete besonders in den letzten Jahren eng zusammen. Ein Punkt, den Huber aber sehr kritisch sieht, ist die fehlende Supervision für Lehrerinnen: „Eigentlich bräuchten wir Lehrer auch eine Supervision, denn gerade heutzutage sind die Bedingungen zu unterrichten nicht einfacher geworden.“ Sie ist der Ansicht, dass viele Probleme hausgemacht sind.

Neue Herausforderungen

Die Corona-Krise stellte noch einmal eine Herausforderung dar: „Vor allem für die Schulanfänger war es schwierig, da sie noch nicht ausreichend lesen konnten.“ Außerdem fehlten den Kindern die sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen. Als Lehrerin war es ihr immer ein Anliegen eine gute Beziehung zu Kindern aufzubauen und Nähe zuzulassen. „Nur wenn Kinder spüren, dass sie geliebt werden, können sie positive Leistungen erbringen.“ Was sie aber besonders freut: „Ich habe immer wieder die Lebenswege meiner ehemaligen Schüler verfolgt und kann mit Stolz behaupten, dass aus allen etwas Tolles geworden ist.“ Hubers Rat für alle zukünftigen Lehrer: „Es ist ein Traumberuf, der so viel Schönes und Positives mit sich bringt. Wichtig ist es nur in schlechten Zeiten durchzuhalten!“