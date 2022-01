HolidayCheck prämiert das Kärntner Wellness- und Bergresort Feuerberg zum 11. Mal in Folge mit dem Special Award 2022.

GERLITZEN, BODENSDORF. Stimmungshoch – das Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen Alpe gewinnt den HolidayCheck Special Award.

Freudestrahlend startet der Feuerberg ins neue Jahr: HolidayCheck prämiert das Kärntner Wellness- und Bergresort mit dem Special Award 2022 zum 11. Mal in Folge. Über 360.000 Urlauberbewertungen haben die insgesamt besten 619 Hotels aus 27 Ländern bestimmt.

Erfreuliche Konstante in dieser Zeit

„Der HolidayCheck Award zählt sicherlich zu den wertvollsten Auszeichnungen in der Branche. Darum ist es eine große Freude, wenn man seit Jahren so beständig im Spitzenfeld dabei sein kann. In einer Zeit ständiger Variablen eine höchsterfreuliche Konstante und ganz besondere Ehre“, so Feuerberg-Chef Erwin Berger.

Top-Adresse unter den Wellnessresorts

Dank einer Vielzahl an herausragenden Bewertungen über viele Jahre hinweg, wurde dem Feuerberg heuer bereits zum 11. Mal in Folge der begehrte „HolidayCheck“ Award verliehen – seit 2021 der „Special Award“. In Österreich zählt das Mountain Resort Feuerberg zu den absoluten Top-Hotels unter den Wellnessresorts. Auf Basis von mehr als 360.000 Bewertungen haben Urlauber die besten Hotels weltweit gekürt. Damit werden Hotels ausgezeichnet, die trotz der besonderen Umstände im Reisejahr 2021 einen großartigen Job gemacht haben. Insgesamt dürfen sich 619 Hotels in 27 Ländern über den Special Award freuen.