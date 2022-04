Robin der Künstler stellt im Schloss Wilhelminenberg im Rahmen der Show "Das Frühlingserwachen" Natur und Fischgemälde in den verschiedensten Stilen aus, wo auch einige Gemälde in seinem erfundenen "Neofließ Realismus" Stil gefertigt sind .

Die Vernissage war bereits am 7. April erfolgreich von vielen Gästen die an Kunst interesse hatten als auch von der Presse besucht, so dauerte die Vernissage bis spät in die Nacht.

Bei der Ausstellung wird auch "Die Barbe" der Fisch des Jahres 2022 in einem Gemälde alamierend dargestellt, wo auf die Bedrohung des Fisches hingewiesen wird, da sie bereits in Österreichs Roter Liste steht und als "nahezu gefährdet " geführt wird. Man kann die Ausstellung, wo weitere Künstlerinnen und Künstlern mit ausstellen - Kaharina Biber, AnDi Ditzer, Erich Handlos, Andrea Kellinger, Zvezdana Remic Kreling, Ahmed Mande, Irmgard Mehlman, Wolfgang Peterl, Dieter Poindl, Eva Winter und Robin der Künstler, noch bis 30. April 2022 im Schloss Wilhelminenberg, Savoyenstraße 2, 1160 Wien, täglich von 15:00 bis 20:00 Uhr besichtigen.