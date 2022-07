GÄNSERNDORF. Nach der Hitze des Tages folgte ein angenehm kühler Abend bei der Sommerszene auf der Wiese hinter der Schmid-Villa. Dunkle Wolken am Himmel verhießen nichts Gutes. "Wir sind froh, dass dann doch kein Regen gekommen ist", gestand Organisator Wolfgang Lehner, der gemeinsam mit Bürgermeister René Lobner die Eröffnung vornahm, nach dem Event erleichtert. Dass viel Jugend mit dabei war, war wahrscheinlich der Nachwuchsband "Ride To Limit" zu verdanken, die große Begeisterung hervorrief. Den Hauptteil bestritten die "Monroes" aus Vorarlberg, die mit ihrer rockigen Bühnenshow viele auf die Tanzfläche lockten. Karl Rath lud auf einen Begrüßungssekt ein. Am Samstag ließ "Hannes Kahses Blues Quartett" das Publikum jubeln. Das Ganze rundete das Angebot der Gastronomen ab, die für Verpflegung und Getränke sorgten.