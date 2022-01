HARINGSEE. Gleich zu Beginn 2022 startet die Großgemeinde mit dem Bauvorhaben zur Siedlungserweiterung in Haringsee. Das Projekt umfasst die zukünftige Erschließung und Versorgung des neuen Siedlungsgebietes in Bezug auf Kanalisation, Strom- und Trinkwasserversorgung sowie auch eine Breitbandvorbereitung. Gleichzeitig wird das bereits bestehende angrenzende Siedlungsgebiet im Hinblick auf die kommende Trinkwasserversorgung und den Breitbandausbau mitberücksichtigt. „Dank der passenden Wettersituation konnte das Bauvorhaben wie geplant gleich am Beginn des Jahres starten.“ zeigt sich Bürgermeister Roman Sigmund erfreut. „Besonders wichtig und erwähnenswert ist aus meiner Sicht, dass bei der Umsetzung dieses Projektes bereits auf alle derzeit bekannten Zukunftsanforderungen für ein modernes Siedlungsgebiet Rücksicht genommen wird. „Ziel ist es natürlich die gesamte Gemeinde nun Zug um Zug auf diesen Standard zu bringen.“ fügt Sigmund an.