Die 19 Bibliotheken im Bezirk Gänserndorf erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie verzeichnen 7.812 Leserinnen und Lesern vor Ort. Alleine im Bezirk wurden 149.987 Medien entliehen. Das zeigt, dass trotz E-Reader, Tablet und Co. gedruckte Bücher nach wie vor sehr gefragt sind“, sagt LA René Lobner.

18 Prozent Steigerung

Im Land NÖ haben die rund 260 Bibliotheken mehr als 2,3 Millionen Medien im Angebot. 2019 wurden 2.496.878 Medien entliehen, das sind um 18 Prozent mehr Entlehnungen im Vergleich zum Vorjahr. Dazu kommen noch die 96.938 „On-Leihen“ auf noe-book.at, was eine Steigerung von 21 Prozent bedeutet. Insgesamt 112.465 Leser – um 12 Prozent mehr als im Vorjahr – haben damit durchschnittlich 23 Medien im Jahr entlehnt. „Der Schluss aus diesen Zahlen ist einfach: Niederösterreichs Bibliotheken sind beliebt wie nie zuvor“, so Schleritzko.

Die öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich sind heute jedoch mehr als „nur“ ein Buchverleih, nämlich ein Treffpunkt für alle Generationen. 5.781 Veranstaltungen fanden im Jahr 2019 in den öffentlichen Bibliotheken statt – diese Zahl zeigt, wie wichtig diese Institutionen für das Gemeindeleben sind. Rund 1.600 ehrenamtliche und etwa 250 hauptamtliche Bibliothekarinnen und Bibliothekare unterstützen die Menschen vor Ort. Im Jahr 2019 wurden dafür 2.843 ehrenamtliche Stunden pro Woche aufgewendet. „Daher möchte ich mich bei allen 178 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bezirk bedanken, die sich freiwillig in unseren Bibliotheken engagieren und ihre Zeit unserer Gemeinschaft zur Verfügung stellen“, so Lobner.