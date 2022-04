Nun also, ein Corona-Bonus für alle Schuldirektoren. Sie waren in den vergangenen beiden Krisen-Jahren außerordentlich gefordert, lautet dazu die Begründung aus dem Ministerium. Ja, das stimmt, aber viele (nicht alle) Lehrer waren es ebenso, stünden ihnen nicht ebenso 500 Euro zu? Wie auch Ärzten und Pflegepersonal, die ihre Zahlungen schon bekommen haben. Rettungskräfte gingen dagegen, ebenso wie Ordinationsassistenzkräfte, leer aus.

Aber was ist eigentlich mit Kindergartenpädagogen, Supermarktmitarbeitern und Buschauffeuren? Nicht zu vergessen Eltern von schulpflichtigen Kindern, die Home-office und Home-schooling gleichermaßen stemmen mussten. Zudem wurden unsere Kinder außergewöhnlichen psychischen Belastungen ausgesetzt.