Die Pfarrkirche Orth an der Donau steht östlich vom Schloss Orth in der Marktgemeinde Orth an der Donau im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich. Die dem Erzengel Michael geweihte römisch-katholische Pfarrkirche gehört zum Dekanat Marchfeld im Vikariat Unter dem Manhartsberg in der Erzdiözese Wien. Die Kirche steht unter Denkmalschutz (Listeneintrag).

Eine Kirche wurde urkundlich im 9. Jahrhundert genannt. Die Pfarre wurde um 1100 vermutlich vom Bistum Regensburg gegründet.

Das Kircheninnere zeigt sich als dreijochiges Langhaus unter einem Stichkappentonnengewölbe auf Pilastern. Die Triumphbogenwand zeigt eine stuckierte Wappenkartusche der Grafen Strattmann von Putten gehalten mit 1688. Die hölzerne Orgelempore auf Eisenstützen entstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

(Quelle: Wikipedia)