HOHENAU. Welcher Naturschatz vor der Haustür liegt, ist vielen Anrainer der March-Thaya-Auen nicht bewusst. Die Gemeinde Hohenau ist nun Teil eines Netzwerks, das das insgesamt 12.500 Kilometer lange Grüne Band, das sich durch Europa schlängelt, wo einst der Eiserne Vorhang war, ins Bewusstsein rücken soll.

Auf österreichischem Staatsgebiet liegen 151 österreichische Gemeinden am Grünen Band. Fünf Bürgermeister haben sich nun mit dem Naturschutzbund zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Neben Hohenau ist dies Leopoldschlag (OÖ), Schattendorf (BGL), Bad Radkersburg (STMK)und Ferlach (KTN).

Bürgermeister Wolfgang Gaida hofft, dass aus dieser momentan noch relativ kleinen Initiative Großes entstehen kann: „Ende Juni findet ein erstes Live-Treffen im Burgenland statt. Wir wollen unsere nächsten Schritte besprechen und festlegen, wie wir uns dem Entwicklungspotential des European Green Belt (EGB) auf lokaler Ebene widmen können.“

Die Gemeinden verbindet das gemeinsame Ziel, das Grüne Band als Mehrwert zur Belebung von Naturschutz, Kultur, Tourismus, Klimaschutz, Umweltschutz und Frieden durch neue Ideen zu nutzen. In diesem Gemeinde-Bündnis soll dieses weltweit einzigartige und durch besondere Umstände entstandene Naturjuwel für die Bevölkerung erhalten und in Entwicklungspläne bestmöglich integriert werden.

Tausend Schutzgebiete

Entlang des Grünen Bands befinden sich weitgehend ungestörte, artenreiche Lebensräume, die als Rückzugsgebiete oder Verbreitungskorridore für unzählige Tier- und Pflanzenarten ein Naturerbe von gesamteuropäischer Dimension bilden.

Österreich hat mit mehr als 1.200 Kilometer etwa 10% Anteil am European Green Belt. Hier finden sich u.a. zwei Nationalparks und viele weitere Schutzgebiete, die zahlreiche wertvolle Arten und Lebensräume beherbergen.

Mehr als Tausend Schutzgebiete liegen in den 24 Anrainerstaaten entlang dieses „Rückgrats der Biodiversität“ – Nationalparks, Naturparks, Biosphärenreservate, Landschaftsschutzgebiete.