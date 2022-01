Das IWG Betriebsgebäude gehört bei der 56. Verleihung für herausragende Beispiele zeitgemäßer Architektur vom Land Niederösterreichzu den Preisträgern.

MARKGRAFNEUSIEDL. Das IWG Betriebsgebäude erlaubt die effiziente Nutzung von Energie und Ressourcen sowie den Einsatz automatisierter Gebäudetechnik für mehr Komfort und Funktionalität: eine angenehme, umweltfreundliche Hightech-Umgebung, in der es sich produktiver arbeiten lässt.

Beschreibung des Gebäudes

Bestehend aus einer langgestreckten Produktionshalle, einem kompakten Bürogebäude und einem schlanken Flugdach, welches beide Baukörper als witterungsgeschützte Achse verbindet, entstand eine Betriebsanlage von hoher architektonischer Erscheinungs- und Ausführungsqualität. Verkleidet mit einer goldenen Metallfassade spiegelt die Gebäudehülle des Bürogebäudes thematisch stimmig die Tätigkeit des Betriebs für Galvanotechnik und Metallveredelung wieder, die Produktionshalle besticht durch ihre rhythmisierende lotrecht strukturierte Betonfassade und macht die unterschiedlichen Nutzungen nach außen hin ablesbar. Der elegante Baukörper des international tätigen Betriebes vermittelt überzeugend dessen Firmenphilosophie und steht sinnbildlich für den qualitätsorientierten Wirtschaftsstandort Niederösterreich.

Planer: Kaltenbacher ARCHITEKTUR ZT GmbH, Scheiblingkirchen; Architekt Moosmann zt-gmbh, Wien

Bauherr: Ing. W. Garhöfer Gesellschaft m.b.H.

Kurzbeschreibung IWG:

IWG zählt zu den führenden Anbietern von Spezialchemikalien für hochwertig veredelte dekorative Oberflächen und industrielle Anwendungen. Das Unternehmen bietet Kunden aus der Industrie (z.B. Schmuck, Automotive, Medizintechnik) eine breite Palette von Edelmetall-Elektrolyten für Kunststoff- und Metallbeschichtungen, anspruchsvolle technische Anwendungen und optimalen Korrosionsschutz.

Hochspezialisierte Mitarbeiter*innen beraten und unterstützen bei Systemauswahl, Produktentwicklung, Instandhaltung der Elektrolyte, Entsorgung und Rückgewinnung verbrauchter Bäder bis hin zur Planung von Galvanoanlagen.

IWG wurde 1964 in Wien gegründet. Seit 2019 produziert, analysiert und entwickelt IWG alle Produkte am neuen, top-modernen Standort in NÖ und bedient ein weltweites Vertriebsnetzwerk.

Baupreis Land NÖ:

Seit seiner Entstehung 1955 steht der älteste Baupreis Niederösterreichs „Vorbildliches Bauen in Niederösterreich“ für eine beispielgebende architektonische wie konstruktive Weiterentwicklung der baukulturellen Landschaft. Heute spielen bei dieser hohen Auszeichnung des Landes auch Kriterien wie der schonende Umgang mit Landschaft und Ressourcen sowie klimagerechtes Planen und Bauen eine große Rolle.