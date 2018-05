Klingl liest in Deutsch-Wagram: "Der Lügenpresser"

02.05.2018, 08:26 Uhr

Mit viel Wiener Schmäh zeichnet Klingl in ihrem Buch das Spannungsfeld zwischen dem Wiener Karl Schmied und Sonja aus Moldawien, in die er verliebt ist und die als Ausländerin doch manches anders sieht.Als Draufgabe erzählte Livia Klingl im Anschluss noch einige Erfahrungen und Anekdoten, die sie als Kriegsberichterstatterin in Afghanistan, Tschetschenien und Bosnien erlebt hat. Neben den dramatischen Ereignissen kommen dabei immer die menschlichen Aspekte durch.