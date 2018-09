Gänserndorf: So schön ist die Liebe im Bezirk

12.09.2018, 06:00 Uhr

Schmetterlinge im Bauch und die rosarote Brille auf der Nase: Bezirksblätter starten "Liebesserie".

BEZIRK. Können Sie sich eigentlich noch an jenen Tag erinnern, an dem Sie Ihrer "besseren Hälfte" begegnet sind? War es Liebe auf den ersten Blick? In einer sechsteiligen Liebesserie stellen die Bezirksblätter in dieser Ausgabe Paare aus der Region vor, die verraten wie sie sich kennengelernt haben. In folgenden Ausgaben erzählen Bezirksblatt-Leser wie das "erste Mal" war, oder verraten die besten "Sexplatzerl" und "Liebesrezepte". Und natürlich suchen wir die schönsten Liebesgeschichten (siehe "Zur Sache"): Dabei können Sie eine Flugreise nach Rom, ein Thermenwochenende oder ein Candle-Light-Dinner gewinnen (siehe Link ganz unten).Klemens Hofer, dreifacher Kombinations- und zweifacher Vizestaatsmeister in Standard, ist mit seiner Tanzpartnerin Barbara Westermayer eine der großen Hoffnungen des österreichischen Turniertanzsportes. Doch privat ist er mit der Tänzerin Michaela Köchler liiert. Wo sie sich kennengelernt haben? "Über unsere gemeinsame Leidenschaft, den Tanzsport." Bei Turnieren haben sie den ersten Blickkontakt hergestellt. "Ich liebe Michaelas besondere Ausstrahlung, ihre mich täglich neu faszinierende Aura", schwärmt Hofer. "Klemens ist der sensibelste und authentischste Mensch, den ich je getroffen habe", erzählt Michaela. "Wir können uns ein Leben ohne einand' nicht mehr vorstellen." Auf die Frage, wie eine Liebe funktioniert, wenn beide Pole jeweils einen eigenen Tanzpartner haben und oftmals separate Trainings und Turniere besuchen, meinen sie: "Es war anfangs sehr schwierig bei dem Leistungsdruck den richtigen Weg zu finden. Mittlerweile ist es nur noch schwer, wenn wir uns länger nicht sehen, unseren Weg haben wir bereits gefunden." Die beiden genießen vor allem die seltenen gemeinsamen Stunden unendlich. "Es sind emotionale Momente, in denen 'nur wir alleine' durch's Leben tanzen!" Ihr gemeinsamer Song: "A Thousand Years von Christina Perri".

Hilda und Altbürgermeister Kurt Zimmermann aus Weikendorf lernten sich 1960 als Funktionäre in der Landesleitung der Landjugend kennen, aber erst nach drei Jahren wurde aus der Freundschaft Liebe, 1965 wurde geheiratet. "Das gegenseitige 100-prozentige Vertrauen ist für uns das Wichtigste und der gemeinsame gleiche Beruf hat uns auch sehr verbunden", sagt das Ehepaar.Schicken Sie Ihre Liebesgeschichte an liebe2018@bezirksblaetter.at oder laden Sie Ihre Story auf meinbezirk.at/liebe2018 hoch. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an und verraten Sie uns den Bezirk, in dem Sie wohnen. Fotos sind natürlich erwünscht.Weitere Infos zum Gewinnspiel finden Sie hier!