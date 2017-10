Nationalparkteam mit großem Engagement

18.10.2017, 23:08 Uhr

Weitere Highlights waren die pannonischen Gärten, Eulenwanderungen, das 10-jährige Bestehen des Auerlebnisgeländes Schlossinsel, das Junior Ranger-Programm, Campwochen, Aktionstage und vieles mehr.2018 wird der Schwepunkt auf dem Donaukammmolch und Amphibien im Allgemeinen liegen, mit eigener Ausstellung und Themenwanderungen. Weitere Projekte sind der Amphibienschutzzaun, der Alpen Karpaten Flusskorridor, der die Zubringerflüsse zur Donau ökologisch verbessert, die Nationalparkerweiterung in Petronell-Carnuntum und Fischamend wird in die Tätigkeiten und neuen Aufgaben 2018 einfließen und ein neuer Managementplan für 2018/2019 ist in Vorbereitung.