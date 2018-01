Sammy in Lebensgefahr: Würstl mit Nägel präpariert

09.01.2018, 00:00 Uhr

Die Auersthalerin zeigte Tierärztin, Katharina Bauer, den Fund. "Ich habe so etwas schon einmal bei einem Hund aus Groß-Engersdorf gesehen, das Tier ist mir beim Intubieren verblutet", bestätigt die Veterinärmedizinerin die große Gefahr, die von dem falschen"Leckerli" ausgeht. Die Hundebesitzerin muss nun ihren sieben Monate alten Border-Collie mittels Beißkorb schützen. "Ich kann ihn nicht einmal in den Garten lassen. Was, wenn der Täter präpariertes Futter über den Zaun wirft?", sagt sie. Zwei Tage später ging ein Anruf bei den Bezirksblättern ein. Wieder hatte jemand tödliches Futter - diesmal mit 15 Nägeln - in den Briefkasten geworfen. Bei der Polizei Matzen wurde bereits Anzeige erstattet.