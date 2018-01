Raiffeisen Wohntraumtag – Hausmesse in Gänserndorf am 19. Jänner 2018 - 9.00 bis 18.00 Uhr 

05.01.2018, 15:36 Uhr

Bauen Sie auf Ihren Informationsvorsprung

BEZIRK. Sie träumen vom Bau Ihres Wunschhauses oder wollen Ihr Eigenheim von Grund auf sanieren? Dann verschlafen Sie nicht die Chance und holen Sie sich wertvolle Infos und Tipps fürs Bauen und Wohnen. Beim Raiffeisen Wohntraumtag am 19. Jänner 2018 in der Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf, Bahnstraße 8 von 9 bis 18 Uhr. Bauen Sie auf Ihren Informationsvorsprung mit Raiffeisen.Energieberatung gratis Erfahrene Energie-Spezialisten des Landes Niederösterreichs zeigen, wie bei Neubau und Sanierung viel Energie und Geld gespart werden kann. Als Dankeschön für Ihr Interesse gibt's ein kostenloses Energieeffizienzpaket mit LED-Lampen und einem Wassersparset. Vereinbaren Sie gleich einen Termin für die kostenlose Energieberatung!Sicherheitsberatung gratis Experten der Kriminalprävention Gänserndorf beraten rund um das Thema "Wie sicher ist mein Zuhause". Sichern Sie sich gleich einen Termin für die kostenlos Sicherheitsberatung von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Weiters steht Ihnen die Firma SP:Vidlak aus Strasshof für alle Fragen rund um die Alarmanlage den ganzen Tag zur Verfügung.Rechtsberatung gratis Notar Dr. Erwin Rohringer und Notarsubstitut Dr. Stephan Rohringer beantworten Fragen zum Thema Vererben, Verschenken, Vermieten und Verkaufen. Machen Sie gleich einen Termin aus für die kostenlose Rechtsberatung.Finanzierung & Förderung Es gibt noch weitere gute Gründe, warum die Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf und die erste Adresse fürs Realisieren Ihrer Wohnträume ist. So zeigt Ihnen Ihr Raiffeisenberater gerne, wie Sie sich die geplanten Bau- oder Sanierungsvorhaben bequem leisten können. Wohnen in der Region Auch bei der Suche nach der Wunsch-Immobilie finden Sie mit Raiffeisen schnell die passende Lösung. Informationen zu aktuellen Wohnbauprojekten. Das Raiffeisen Immobilienservice ist vor Ort. Bauen & SanierenDas Lagerhaus Marchfeld informiert mit Baumeister Andreas Nordmann über geeignete Maßnahmen für das Bauen und Sanieren.

Sichern Sie sich Ihren Beratungstermin. Für Sicherheits-, Energiespar- und Rechtsberatungen empfehlen wir vorab einen Termin mit Gertrude Bürbaum zu vereinbaren. Einfach eine E-Mail an gertrude.buerbaum@rrbg.at senden oder telefonisch unter Tel. 02247 7000 4170 vereinbaren. Sonst stehen alle Experten für Fragen vor Ort zur Verfügung. Weitere Informationen unter www.rrbg.at