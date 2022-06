GMÜND. Einmal Bagger fahren: Das wünschen sich viele Kinder und Jugendliche. Für eine Gruppe aus dem Förderzentrum Gmünd ging dieser Wunsch bei der Firma Leyrer + Graf in Erfüllung. Die Kinder durften zwei verschiedene Bagger und eine Walze ausprobieren. "Danke an Herrn Ing. Preiser und seinem Team für diese tolle Erfahrung", so das Team des Förderzentrums.