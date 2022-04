I schreib jo Gedichte in Mundort, fia vü schwa zan vasteih -

owa friacha had ma so gredt und des wor so a gaunz schei,

natirli hod ma a schau dozumois noch da Schrift gsprocha a -

owa eha in da Stodt, fia d'Leit van Laund wor des eha schwa,

heit ba da Jugend, de haum zan Teil schau a eigani Sproch -

des zan vasteih, des is schau wirkli oft a schwieragi Soch,

is jo nix Schlecht's, Hauptsoch se keiman mitanaunda kloar -

a poar Beispüle, das ma an Untaschied keinnt wias friacha woar,

friacha hod ma gsogt des is a Jackn mit Kapuzn, heit sogt ma "hoody" dazua -

"chill mal Alter", hod friacha frei iwasetzt ghoassn - loss mi in Rua,

"raffen" hoast - i hob vastaundn um wos ba dera Soch eigantli geht -

"isso" hoast - des is so, ma kau nix eindan, es is schau z'spät,

hoid ma si a Jausn fia zwischndurch, hoast des heit "snacken" -

vasteht ma wos und ois is kloar, daun sogt ma heit "checken",

ois in oin is de "neichi Sproch" genauso schwa zan vasteih wia Mundort a -

owa ma kau jo heit ois "googeln", daun is des Gaunzi ned so schwa!