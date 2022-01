De gaunzi Pandemie zaht si jetzt schau gaunz schei laung -

am Aufaung wors schlimm, do is aon worn gaunz aungst und baung,

Omikron hi, Omikron her, aungebli hod de Mutation jo an müdn Valauf -

owa wundan derf ma si ned, waun d'Leit song, jetzt schei..ma boid drauf,

impfn oda ned, i find ned das des de Gsöschoft spoitn duad -

und des Recht zan demonstriern is schau wichti und guad,

spoitn doan nua de Demonstrantn de wos gor ned wissn um wos geht -

de wön nua a weing an Krawei mocha und des is gaunz schei bled,

Jeda soi des so mocha wiara glaubt, des is jo ned so schwa -

boid gibts hoid a Pflicht zan impfn und gstroft wiad daun a,

ma kau jo a wau ma wü auni augurtn min Auto foahrn -

wiad ma dawischt zoit ma a und des is daun a Schmorrn,

schei laungsaum wiads fad und hoff ma das boid a Eind aussaschaut -

das ma si a wieda auni a Maskn in de Gschäftln einitraut,

ma wiad hoid öwei wieda a Auffrischung braucha, wia ba ana Gripp -

und fia de "Schwurbla", i glaub ned das ma einigspritzt kriagt an Chip!