Vom kommenden Sonntag bis nächsten Donnerstag steht das Golfresort im Waldviertel im Fokus des Golfgeschehens. Im Rahmen der Haugschlag NÖ Open by perfect eagle ist die Pro Tour mit den besten Spielern zu Gast.

HAUGSCHLAG. Während in der Steiermark diese Woche noch bis Freitag die Schladming Open in Gang sind, fiebert im nördlichen Waldviertel der GC Haugschlag schon seinem Saisonhöhepunkt entgegen. Schon am kommenden Sonntag werden dort mit einem Pro Am nämlich die dann am nächsten Dienstag, dem 8. September, beginnenden Haugschlag NÖ Open by perfect eagle eingeläutet. Das Turnier zählt wie Schladming zur Pro Golf Tour und ist mit insgesamt 30.000 Euro honorabel datiert. Am Donnerstag winkt dem Sieger also ein Scheck über 5000 Euro.

Das Starterfeld gestaltet sich dementsprechend prominent, haben sich doch gleich die Gewinner von insgesamt acht Pro-Tour-Events des heurigen Jahres für das Turnier Haugschlag angemeldet. Der Franzose Julien Brun ist 2-facher Turniersieger (Open Casa Green Golf in Marokko, Gradi Polish Open in Polen), Thomas Rosenmüller aus Deutschland ist ebenso 2-facher Triumphator (Palmeraie Country Club in Marokko, ALTEPRO Trophy in Tschechien), der Schweizer Jeremy Freiburghaus gewann die Bahia Golf Beach in Marokko, die Franzosen Victor Veyret und Jean Bekirian die Red Sea in Ägypten bzw. die Sokhna Classic ebenfalls in Ägypten, und letztendlich war der Tscheche Ales Korinek kürzlich in St. Pölten der alles dominierende Mann.

Mit dem Tschechen Jan Cafourek ist in Haugschlag heuer auch der Sieger aus dem Vorjahr dabei. Die damalige hochdramatische Entscheidung im Stechen gegen den oben erwähnten Jean Bekirian ist Golffans heute noch in bester Erinnerung.

Rot-weiß-rote Riege in Haugschlag

Auch die nationale Abteilung ist bei den Haugschlag NÖ Open eine große. So wird im Golfresort mit Lukas Lipold auch der Beste von 2019 abschlagen. Der mittlerweile ins Profilager gewechselte Salzburger wurde letztes Jahr Zehnter und konnte auch heuer schon sein großes Talent beweisen, als er bei seinem allerersten European Tour-Turnier im Adamstal als bester Österreicher in den Schlusstag ging. Sebastian Wittmann, Alois Kluibenschädl, Oliver Rath, Robert Molnar , Ralph Leitner, Nikolaus Wimmer, Kurt Mayr, Michael Vonbank, Jürgen Maurer, Bernard Neumayer, HP Bacher, Daniel Hebenstreit, Alexander Haslauer sowie die Amateure Lars Namu Sarmini, Florian Schweighofer, Florian Koch komplettieren die große rotweißrote Riege in Haugschlag.



Im Order of Merit, sprich der Gesamtwertung der internationalen Pro Golf Tour gab es nach der ATEPRO Trophy in Tschechien einen Führungswechsel. Der bis dahin vorne liegende Franzose Julien Brun musste seine Spitzenreiterposition an den Deutschen Thomas Rosenmüller abgeben. Hinter dem nunmehr Zweiten Brun folgen Victor Veyret aus Frankreich auf Platz drei und der Schweizer Jeremy Freiburghaus als Vierter. Noch nicht berücksichtigt ist in dieser Rangliste das eingangs erwähnte und momentan laufende Pro Golf Turnier in Schladming.

Haugschlag NÖ Open by perfect eagle 2020, Zeitplan:

Sonntag, 6. September: Pro/Am (ab 10.30 Uhr)

Dienstag, 8. September: 1. Runde (ab 7.30 Uhr)

Mittwoch, 9. September: 2. Runde plus Cut (ab 7.30 Uhr)

Donnerstag, 10. September: Finalrunde (ab 7.30 Uhr) mit Siegerehrung (ab ca. 13 Uhr)