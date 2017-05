20./21. Mai: Museumsfrühling im Garten Eden

11.05.2017, 13:00 Uhr

Erlebnisausstellung, Poesie im Park und Kinder-Malatelier im Kunstmuseum Waldviertel

SCHREMS. Anlässlich des Museumsfrühling Niederösterreich wird am 20. und 21. Mai im Kunstmuseum Waldviertel in Schrems ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie geboten. Die Erlebnis-Ausstellung „Garten Eden“ mit der Kinder-Rätselrallye, dem Riesen-Puzzle und der geheimnisvollen Höhle, der Skulpturenpark des Museums mit „Poesie von Makis Warlamis“ und das Kinder Malatelier (am So, 21.5. von 14-16 Uhr) machen einen Tag im Kunstmuseum zu einem Erlebnis für die ganze Familie und jede Wetterlage.Das Kunstmuseum Waldviertel bietet auf 12.000 m² jährlich neue und spannende Themenausstellungen, den Skulpturen-Erlebnispark, den IDEA-Shop, Kreativ-Workshops für Kinder und vieles mehr. Museumsfrühling NÖ im Kunstmuseum Waldviertel 20./21. Mai 2017, von 10 bis 18 Uhr.