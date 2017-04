Erdige Töne, magische Klänge im Dorfbründl

SCHREMS. Im Dorfbründl Niederschrems spielen am Samstag, 6. Mai um 20.00 Uhr Joe Hauenlieb sowie ZAPPA & JUDITH auf.Erdige Trommelrhythmen, urige Didgeridootöne, das Hang, magische Klänge der indianischen Flöten und Berimbao von "JOE", die Blues-Harp, E-Gitarre und der Gesang von Flüstern bis zur markanten Rockröhre von "Zappa" Johann Bluespumpm Zappa Cermak (Frontman der Bluespumpm), die Geige, Banjo, Gitarre, Bouzouki, Mandoline und die klare und manchmal auch rauchige Stimme von "Judith Pechoc" ( The Wild Irish Lasses), vereinen sich in Passagen mit dreistimmigem Gesang zu einer musikalischen Weltreise.

Joe Haunlieb: Vocal, Didgeridoo, Hang, Djembe, Rahmentrommel, indianischen Liebesflöte "Native American Flute", slow. Hirtenflöte Fujara, Berimbao , Gitarre, Blues-HarpBluespumpm Zappa Cermakvoc., harp, guitJUDITH - THE WILD IRISH LASSES)vocal, banjo, violin, guit., mandolin, bouzouki