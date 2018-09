Großes Fensterfest in Heidenreichstein

10.09.2018, 14:46 Uhr

Sensationelle Messeaktionen gab es bei der Hausmesse der Firma Böhm-Fenster in Heidenreichstein.

HEIDENREICHSTEIN. Am vergangenen Wochenende fand in Heidenreichstein bei Böhm-Fenster, dem Spezialisten für Fenstertausch, ein großes Fensterfest statt. Es warteten sensationelle Messeaktionen und ein Fenster-Flohmarkt auf die zahlreichen Besucher. Beim Frühschoppen am Sonntag sorgte das Klausmusikduo für Unterhaltung. Mit Schweinsroller und Kraut wurde auch der Hunger gestillt. Eine Hüpfburg und gratis Eis begeisterten auch die Kleinen.